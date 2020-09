Calciomercato Juventus, Suarez rimane un punto interrogativo

Il calciomercato della Juventus è sempre più incentrato sulla ricerca di un nuovo centravanti che completi il tridente con Ronaldo e Dybala.

Pirlo è stato chiaro dopo l’amichevole di oggi con il Novara. La priorità è rinforzare l’attacco e il nome di Luis Suarez rimane il più caldo, anche se i bianconeri continuano a tenere in piedi l’ipotesi Dzeko. Suarez in settimana sosterrà l’esame di italiano ma per ottenere il passaporto italiano bisognerà comunque attendere i tempi della burocrazia. Ecco perché iniziano ad ipotizzarsi altri scenari.

Calciomercato Juventus, Suarez punta al reintegro?

Come sottolinea il “Mundo Deportivo” in Spagna, non è da escludere che Suarez possa temporeggiare per riavvicinarsi al Barcellona ed essere reintegrato in squadra da Ronald Koeman. Sarebbe questa la possibile strategia del calciatore, che spera di poter giocare ancora con Leo Messi. Ipotesi comunque difficile, considerato che l’allenatore olandese non l’ha convocato nemmeno per l’amichevole contro il Gimnastic. La Juventus ad ogni modo non può perdere più tempo e la settimana prossima dovrebbe essere quella decisiva per capire se il calciatore verrà o meno in Italia.

