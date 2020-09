Suarez alla Juventus, calciomercato: l’Atletico si defila dal Pistolero

Calciomercato Juventus, Luis Suarez nome caldissimo: secondo quanto riportato da Espn i bianconeri sarebbero gli unici interessati all’attaccante uruguayano, dal momento che l’Atletico Madrid si sarebbe tirato fuori e l’Ajax non è una prima scelta per il giocatore.

CALCIOMERCATO JUVENTUS SUAREZ BARCELLONA/ In queste frenetiche ore di calciomercato, gli organi dirigenziali della Juventus sono al lavoro per cercare di stringere i tempi per concludere l’affare legato a Luis Suarez. Trattativa che oggi ha vissuto una giornata importante, perchè secondo quanto ribadito da Sportmediaset il Barcellona è il giocatore avrebbero trovato un sostanziale accordo per quanto concerne la buonuscita, pari a circa 6-7 milioni di euro. La Juve, dal canto suo, sarebbe disposta anche a riconoscere una sorta di buonentrata ai blaugrana, visti i buoni rapporti tra i due club.

L’ultimo scoglio che separa Suarez dalla Juventus è chiamato passaporto. Tra un paio di giorni il sudamericano dovrebbe recarsi nel nostro Paese per sostenere l’esame di Italiano B2, con il quale si potranno avviare le pratiche relative all’ottenimento del pass. I tempi burocratici non saranno brevi, e in casa Juve si vive una situazione d’apprensione.

Calciomercato, solo la Juve su Suarez: Ajax e Atletico più lontane

Espn ribadisce come la Juve sia l’unico club veramente interessato a Suarez, con il quale l’Atletico Madrid nei giorni scorsi avrebbe avuto soltanto dei contatti informali, legati alla possibile partenza di Morata, accostato proprio alla Vecchia Signora. Anche l’Ajax nelle ultime ore starebbe invocando un clamoroso ritorno del centravanti in Olanda, anche se al momento l’uruguagio ha altri piani in testa.

Il suo piano A si chiama proprio Juventus, che comunque sta portando avanti in parallelo anche altre trattative. Una su tutte, quella legata a Edin Dzeko: sia con la Roma che con il giocatore ci sarebbe da tempo l’accordo, anche se anche qui c’è uno scoglio ad oggi insuperabile. I giallorossi non hanno trovato ancora un sostituto del bosniaco, anche perché il Napoli continua a chiedere 40 milioni per Milik.

