Secondo le ultime indiscrezioni mercato la Juventus starebbe lavorando ad un super scambio con il Bayern che coinvolgerebbe Douglas Costa: i dettagli

La Juventus, secondo le ultimissime indiscrezioni di mercato, starebbe lavorando ad un super scambio con i tedeschi del Bayern Monaco. Un ritorno dell’esterno brasiliano in Bavaria che verrebbe utilizzato come pedina di scambio per il cartellino di Thiago Alcantara. Un super scambio che vedrebbe coinvolte le due società per lo scambio fra due profili decisamente quotati sul mercato. Stando proprio alle ultime indiscrezioni provenienti da “Sportmediaset” i bianconeri potrebbero cedere Douglas Costa ai tedeschi e ricevere in cambio il cartellino di Thiago Alcantara, centrocampista della nazionale spagnola, di origini brasiliane ed ex Barcellona.

Calciomercato Juventus, super scambio con il Bayern Monaco

Il centrocampista del Bayern Monaco sarebbe un profilo decisamente ideale per Pirlo. Molto tecnico, Alcantara potrebbe intraprendere un ruolo fondamentale nel nuovo centrocampo di Pirlo. Ci sarebbe, per altro, già un accordo sulla valutazione dei due calciatori, valutati entrambi 30 milioni di euro. Uno scambio alla pari che troverebbe beneficio da entrambe le società.

Intanto da Torino sono proprio arrivate le parole di Andrea Pirlo sul mercato, ma in special modo sull’arrivo dell’attaccante, che se tutto andrà come dovrà andare, potrebbe essere il centroavanti del Barcellona Luis Suarez. Ecco le parole del nuovo tecnico bianconero a fine gara: “Sì, mi serve il prima possibile un nuovo attaccante, ma il mercato è lungo e ci sarà tempo”. Senza indugi il tecnico della Juventus ha focalizzato una priorità, prima l’attaccante e poi si lavora al resto, il mercato è lungo. La Juventus intanto si appresta a ripartire, domenica prossima debutterà in campionato con la Sampdoria. Intanto la prova di oggi ha fatto ben sperare sull’utilizzo dei nuovi acquisti. Kulusevski sembra avere tutte le carte in regola per diventare un grande giocatore, nonostante l’ancora giovanissima età. Arthur è entrato nelle dinamiche di gioco e McKennie ha dimostrato tutta la determinazione necessaria richiesta dal mister.

