Calciomercato Juventus, Momblano su Suarez e sulle cessioni bianconere

Il calciomercato della Juventus sta vivendo le sue fasi più importanti. La necessità è quella di prendere al più presto un nuovo centravanti.

La carenza principale nell’organico di Andrea Pirlo, accentuata ancor più dalla partenza di Higuain verso Miami, è quella di un centravanti che possa completare il tridente con Ronaldo e Dybala. Suarez e Dzeko rimangono le due alternative più importanti, anche se non si esclude qualche nome a sorpresa. A “CasaJuventibus” il giornalista Luca Momblano, sempre bene informato sulle vicende in casa bianconera, ha parlato proprio del centravanti sudamericano ma anche degli altri possibili movimenti.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, per Luis Suarez è il giorno decisivo

Calciomercato Juventus, le parole di Momblano

“La situazione di Suarez è simile a quella di Higuain, senza un nuovo acquirente non avrebbe trovato l’accordo per risoluzione. L’attaccante accetterà le condizioni di uscita se il suo prossimo club riuscirà a dare garanzie per il contratto” ha spiegato Momblano al programma di Juventibus.com. “L’uruguaiano si sente una leggenda del club e vuole essere trattato come Xavi e Iniesta, lasciati andare a zero ma con un anno di stipendio pagato. Il Barcellona dice no e gli propone allora di rimanere” ha detto ancora il giornalista.

Che ha poi parlato anche di Douglas Costa (“Ha una importante offerta dalla Turchia”) e di Ramsey, evidenziando come quest’ultimo non voglia lasciare Torino da “perdente”. Tanta voglia di riscatto dunque per il gallese che dunque potrebbe rimanere e giocarsi le sue chance.

LEGGI ANCHE –>Juventus, scambio con il Barcellona per Bernardeschi

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK