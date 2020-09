La Juventus ha ufficializzato con un comunicato sul proprio sito la nuova partnership con Raffles, Multi-family office con base a Hong Kong.

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, i bianconeri hanno ufficializzato la nuova partnership. Trattasi di Raffles: la Multi-family office con base a Hong Kong, che per i prossimi tre anni sarà Regional Partner del Club in Asia. RFO si unisce, dunque, alla Juventus in tutti quei territori che operano garantendo servizi di lungo termine ai clienti e famiglie (compresi Grande Cine e Singapore). Un accordo stabilito proprio per i valori che le due società hanno in comune.

Juventus, ufficializzata la nuova partnership: c’è il comunicato

Juventus e Raffles hanno quindi deciso di legarsi in nome dei valori comuni: importanza dell’eredità familiare e la convinzione e fiducia nei propri mezzi. Un accordo che prevederà marketing nel territorio che coinvolgerà tutta la zona dei clienti e partner Raffles.

Sono arrivate anche le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer della Juventus che ha manifestato tutto il suo entusiasmo: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Raffles Family Office nella famiglia di Juventus: questa collaborazione innovativa rappresenta l’apertura del Club a nuove strategie e sinergie nella scelta dei nostri partners. Noi e Raffles condividiamo l’attenzione al concetto di storia ed eredità famigliare: crediamo inoltre che questa partnership supporterà indubbiamente la volontà di entrambi di espandere gli orizzonti in Asia”. A commentare la nuova partnership ci ha pensato anche Chiman Kwan, il fondatore di Raffles, che ha detto: “Siamo onorati di supportare la squadra Juventus, diventando uno dei suoi partner strategici in Asia. La nostra collaborazione è un emblema di ciò che ci unisce: l’importanza di salvaguardare la famiglia e i suoi valori, i concetti di unità, applicazione, tradizione e innovazione, con la voglia di conquistare nuovi orizzonti. Siamo felici di essere insieme a questa realtà chiamata Juventus, che rappresenta il nostro ideale di cultura dinamica, ma anche di divertimento»”.

