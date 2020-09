Don Balon ha annunciato che la Juventus starebbe sondando la pista per arrivare al centrocampista, scuola Barcellona, Adama Traoré: i dettagli

Le ultime indiscrezioni di mercato, provenienti dal portale “Don Balon”, danno i bianconeri vigili sul mercato, non solo degli attaccanti, ma anche dei centrocampisti. Secondo le ultime notizie infatti, un profilo che continua a suscitare interesse da parte dei bianconeri è quello di Adama Traoré. Secondo il portale spagnolo la squadra allenata da Andrea Pirlo sarebbe la grande favorita per l’acquisto del centrocampista e ala classe 1996 del Wolverhampton.

Calciomercato Juventus: occhi puntati sul centrocampista scuola Barca

Su “Don Balon” sono sicuri, i bianconeri sarebbero in vantaggio per l’acquisto del centrocampista del ’96, fra gli altri, scuola Barcellona. Infatti Traoré è proprio un prodotto delle giovanili dei catalani, ha militato in prima squadra un anno per poi iniziare la sua avventura in Premier League: prima all’Aston Villa, Middlesbrough e infine l’attuale squadra in cui milita, il Wolverhampton.

Secondo il portale spagnolo il calciatore sarebbe seguito anche dalle big inglesi: Liverpool e Manchester United. Mentre dalla Spagna dal Real Madrid e dal Barcellona. Ma le volontà del calciatore sarebbero quelle di non tornare più in Liga dopo la parentesi con il Barcellona. Sempre secondo “Don Balon”, dopo Arthur e Suarez i bianconeri potrebbero prelevare un altro colpo Barcellona e sarebbe proprio trattarsi del centrocampista Traoré. Intanto da Torino sono giorni cruciali quelli di questa settimana. Fra pochi giorni si farà chiarezza definitiva su quale sarà il futuro del centroavanti uruguaiano. La Juventus capirà le tempistiche burocratiche affinché Suarez ottenga lo status per diventare cittadino comunitario il prima possibile, intanto i tempi stringono, il campionato domenica inizia e come prima sfidante ci sarà la Sampdoria di Claudio Ranieri. La Juventus aspetta i suoi nuovi acquisti in attacco, che oltre ad un numero 9 avranno necessariamente un jolly che fungerà da quarto attaccante, tutte le strade portano al grande ritorno di Moise Kean.

