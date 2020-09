Juve, dal Brasile sono sicuri: Costa a un passo dallo United

Calciomercato Juventus, il Manchester United avrebbe intensificato il pressing per mettere le mani su Douglas Costa: secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile, i Red Devils a giorni potrebbero presentare un’offerta ufficiale

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA UNITED/ Dal Brasile emergono importanti novità sul fronte Douglas Costa: secondo i media carioca, infatti, sull’ex esterno del Bayern Monaco è piombato con decisione il Manchester United, che nelle prossime ore potrebbe rompere gli indugi e presentare un’offerta ufficiale alla Juventus, che valuta il calciatore non meno di 30 milioni di euro. Al momento i Red Devils avrebbero avuto soltanto dei contatti con l’entourage dell’ala, senza però avere contatti ufficiali con la dirigenza di corso Galileo Ferraris.

Dopo i rumors dei giorni scorsi, però, il club inglese sferrerà l’assalto decisivo, mettendo sul piatto circa 25 milioni di euro. Dopo l’arrivo di Kulusevski, il minutaggio di Costa potrebbe ulteriormente ridursi. Inoltre, i tanti infortuni che ne hanno frenato la carriera potrebbero rappresentare una variante decisiva per la scelta dei bianconeri.

Calciomercato Juve, quale sarà il futuro di Douglas?

Pirlo non sarebbe affatto dispiaciuto se Douglas rimanesse alla fine a Torino, anzi. La sua velocità e la sua intraprendenza sono sicuramente armi che possono spaccare le partite da un momento all’altro. Però mettere a bilancio un’importante plusvalenza sarebbe sicuramente benefico per i bilanci bianconeri, che anche in questo semestre hanno subito un’importante perdita. Che sia l’ultima stagione di Douglas con la maglia della Vecchia Signora? Ai posteri l’ardua sentenza..

