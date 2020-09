Juventus, per Pirlo un altro giorno da ricordare

La Juventus si prepara all’esordio contro la Sampdoria ma per Pirlo in questi giorni non c’è stata da studiare solo la formazione da schierare.

A partire da oggi infatti al Museo del Calcio in tanti hanno sostenuto l’ultima prova del loro percorso didattico da allenatore. E nell’elenco degli esaminandi c’era pure Andrea Pirlo, che ha concluso il corso UEFA Pro, indispensabile per poter allenare in serie A.

Juventus, Pirlo ha sostenuto l’esame

“Alla presenza del presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, e del direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri, la prima tranche di corsisti ha sostenuto oggi gli esami finali; domani il secondo gruppo di allievi chiuderà un percorso didattico iniziato un anno fa, a fine settembre 2019, e che ha avuto complessivamente 240 ore di lezione, comprese quelle seguite on-line durante il lockdown per l’emergenza sanitaria” si legge nella nota della Figc.

“Oggi gli allievi del primo gruppo hanno sostenuto nella mattinata i singoli esami per ogni materia e poi nel pomeriggio, davanti alla commissione riunita composta da tutti i docenti, hanno discusso le loro tesi. Molti i nomi noti del calcio italiano che oggi hanno terminato il loro percorso di formazione da allenatore, a cominciare dall’attuale tecnico della Juventus Andrea Pirlo” ricorda la Federazione.

