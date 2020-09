Dzeko alla Juventus, calciomercato: Paratici offre De Sciglio ai giallorossi

Calciomercato Juventus, Edin Dzeko sembrerebbe il centravanti più accreditato a sostituire Gonzalo Higuain: dopo lo stop dell’affare Suarez, Paratici starebbe accelerando per il bosniaco della Roma, proponendo nell’affare De Sciglio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DZEKO SUAREZ DE SCIGLIO/ Ore convulse in casa bianconera per trovare il sostituto di Gonzalo Higuain. Secondo le ultime indiscrezioni, il passaggio di Luis Suarez in bianconero sarebbe un’ipotesi assolutamente da scartare, visti gli eventuali tempi lunghi del suo tesseramento. A questo punto, è tornata in auge nuovamente la pista Dzeko, che sembrava essersi arenata.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, la dirigenza bianconera starebbe stringendo i tempi con la Roma per cercare di mettere le mani sul numero 9 bosniaco, con il quale ci sarebbe da tempo l’accordo per un contratto triennale da circa 7,5 milioni di euro più bonus a stagione. Anche con i capitolini l’intesa è stata perfezionata: circa 10 milioni di euro andranno nelle casse di Friedkin. Nelle ultime ore è emersa anche la possibilità di inserire anche il prestito di De Sciglio.

Calciomercato Juventus, Dzeko in bianconero grazie a De Sciglio?

Paratici è rimasto con il cosiddetto cerino in mano. L’affare Dzeko-Juventus può concludersi soltanto se Milik accetta l’offerta dei giallorossi: al momento, però, come vi abbiamo raccontato in più di una circostanza, sotto questo punto di vista non trapelano sensazioni novità. La Roma avrebbe messo sul piatto 18 milioni più 5 di bonus ed altrettanti 7 milioni facilmente raggiungibili il prossimo anno, trovando l’accordo con il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, che pur di non veder partire il suo attaccante a zero sarà costretto inevitabilmente

Qualcosa inevitabilmente la Juve dovrà fare in attacco, come rivelato dallo stesso Pirlo nella conferenza stampa post Novara. Un altro profilo accostato ai bianconeri è quello di Olivier Giroud, che tuttavia non riscalda tanto gli animi dei tifosi bianconeri. Paratici sfoglia la margherita: su quale attaccante ricadrà la scelta?

