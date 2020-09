La Juventus avrebbe intenzione di proporre una nuova offerta per rescindere il contratto di Sami Khedira in uscita, come sappiamo, dai bianconeri

La Juventus avrebbe formulato una nuova offerta di mercato per la rescissione consensuale del contratto del centrocampista tedesco Sami Khedira. Proprio come il Pipita Higuain, Khedira sarebbe fuori dal progetto per questa stagione. I bianconeri starebbero accelerando affinché possano chiudere la trattativa e salutare il centrocampista tedesco. La Juventus la scorsa settimana ha fatto sapere all’entourage del giocatore che Sami non fa più parte del progetto. Si attendono dunque novità nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE>>>Dzeko alla Juventus, Calciomercato: nell’operazione anche De Sciglio

Calciomercato Juventus, Khedira: offerta per la risoluzione del contratto

Dopo Matuidi, Higuain, ora anche Khedira è pronto a salutare la Juventus. Il contratto del centrocampista tedesco pesa troppo sulle casse bianconere e visto il sempre più limitato minutaggio e l’età non certo più giovanissima, la Juventus avrebbe comunicato all’entourage dell’esperto centrocampista che il giocatore non farebbe più parte del progetto. Già Pirlo aveva anticipato, durante la sua presentazione, la volontà di puntare su nuovi profili, parlando di cicli finiti. Dopo diversi anni anche Khedira lascerà la Juventus.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, è uscito eFootball PES 2021: lo annuncia il club sui propri social

Intanto da Torino sono ore calde per il mercato attaccanti. La Juventus, alla fine, avrebbe scelto Edin Dzeko come prossimo attaccante bianconero: il cosiddetto numero 9 ricercato e voluto da Pirlo. L’attaccante bosniaco, dopo il quasi raggiunto accordo fra i vertici Roma-Napoli per il passaggio di Milik in giallorosso, potrebbe essere finalmente libero di vestire la maglia bianconera. L’attaccante bosniaco, fra l’altro, era il preferito del nuovo allenatore Andrea Pirlo, che lo vedrebbe, proprio per caratteristiche, il partner ideale dei due attaccanti titolari in rosa: Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il valore di mercato dell’attaccante è di 15 milioni di euro, la Juventus vorrebbe inserire nella trattativa, come contropartita tecnica, il cartellino di Mattia De Sciglio così per ammortizzare la richiesta della Roma. Qualora la Juventus chiudesse Dzeko si garantirà le prestazioni sportive di un altro attaccante che verrà utilizzato da jolly per l’attacco, stiamo parlando del giovane Moise Kean che dovrebbe tornare in prestito.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK