Muriel avverte la Juventus: «Non facile che rivinca lo scudetto»

Non solo l’Inter quale favorita alla vittoria dello scudetto, ma anche l’Atalanta si candida a superare la Juventus. Muriel: «Ci siamo anche noi».

E’ nell’aria che la Juventus non riuscirà a vincere il suo decimo scudetto di fila. L’intero paese anti-bianconero pregusta la caduta degli Dei. Probabilmente toccherà all’Inter succedere al club di Andrea Agnelli nell’albo d’oro, ma c’è chi culla ugualmente importanti ambizioni di vertice. E’ il caso dell’Atalanta. Il suo centravanti, Luis Muriel, è uscito allo scoperto. Ha evidenziato come i bianconeri non siano soli nella corsa e come in molti ambiscano al tricolore.

Muriel avverte Juventus

«Sicuramente quest’anno l’Inter si sta rafforzando molto, poi il Milan – dice Muriel e Sky -. Del resto l’anno scorso ha concluso lo scorso anno con entusiasmo vincendo tante partite. E’ una squadra che ha voglia di fare bene. Non si può puoi lasciare fuori le altre 3-4 squadre che negli ultimi anni lottano sempre per le posizioni di vertice, come Lazio, Roma, Napoli. Poi ci siamo anche noi. Sarà un bel campionato, non so se sarà facile per la Juve vincere come negli anni precedenti, visto che ci saranno più squadre a lottare le lo scudetto».

