La Juventus, alla fine, avrebbe scelto Edin Dzeko come prossimo attaccante bianconero. L’attaccante bosniaco, dopo l’accordo raggiunto fra i vertici Roma-Napoli per il passaggio di Milik in giallorosso potrebbe essere finalmente libero di vestire la maglia bianconera. L’attaccante bosniaco, fra l’altro, era il preferito del nuovo allenatore Andrea Pirlo. Il valore di mercato dell’attaccante aggira intorno ai 15 milioni di euro, la Juventus vorrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Mattia De Sciglio così per ammortizzare la richiesta della Roma.

Dzeko alla Juventus, Calciomercato: nell’operazione anche De Sciglio

Edin Dzeko ci siamo. La Juventus è pronta finalmente a chiudere la telenovela per il nuovo attaccante, con Suarez che sembrava sempre più vicino, alla fine, i bianconeri opteranno per un “usato sicuro”, nel senso che Edin Dzeko il campionato italiano lo conosce benissimo. Un autentico bomber di razza, Dzeko con la Roma e prima con il Manchester City ha dimostrato di essere decisivo sotto porta. L’attaccante bosniaco oltre ad avere una grande potenza fisica vanta anche un’ottima tecnica. Il partner ideale per Cristiano Ronaldo, che ha sempre dimostrato di trovarsi perfettamente con attaccanti dalle caratteristiche simili a quelle di Dzeko.

La Roma e Juventus avrebbero trovato un’intesa di massima per il passaggio di Dzeko in maglia bianconera al costo di 15 milioni di euro. Cifra decisamente congrua al tipo di giocatore, che la Juventus vorrebbe poter ammortizzare con l’inserimento di una contropartita tecnica che dovrebbe proprio essere il laterale difensivo Mattia De Sciglio. L’accordo tra Roma e Napoli, come dicevamo poc’anzi è praticamente raggiunto e potrebbe dunque sbloccare l’operazione Dzeko. L’attaccante bosniaco già da tempo aveva manifestato il suo gradimento per un passaggio in bianconero, e avrebbe già l’intesa con la società. Si appresta quindi solo più l’ufficialità dell’operazione. Nelle ultime ore sembra che il numero 9 si sia, finalmente, trovato.

