Aouar alla Juventus, calciomercato: 50 milioni sul piatto per il super affare

Calciomercato Juventus, il pallino del dirigente bianconero risponde al nome di Houssen Aouar, centrocampista in forza al Lione, valutato dal presidente Aulas circa 50 milioni di euro. Ecco le indiscrezioni che provengono dall’Inghilterra.

CALCIOMERCATO JUVENTUS AOUAR LIONE/ In questa finestra di calciomercato dilaniata e sicuramente influenzata dall’emergenza Coronovirus, anche le grandi squadre prima di poter compiere investimenti importanti hanno la necessità di fare cassa. Regola che vale anche per la Juventus che, oltre all’operazione relativa al centravanti da consegnare ad Andrea Pirlo prima della chiusura sancita per il 4 ottobre, è impegnata nel difficile compiere di piazzare i suoi esuberi.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, due giocatori in uscita: la situazione

Nelle ultime ore la situazione relativa alle cessioni di De Sciglio e di Khedira sembra aver avuto un’accelerata importante. Nel caso in cui Paratici dovesse mettere a segno questi colpi in uscita, non è da escludere che la Juve possa mettere a segno un altro affare, magari in una zona del campo in cui la squadra bianconera la scorsa stagione ha sofferto maledettamente in termini di corsa e tecnica: il centrocampo. In questo senso, uno dei nomi maggiormente attenzionati dalla dirigenza di Corso Galileo Ferraris e vero sogno di Paratici risponde al nome di Aouar.

Calciomercato Juventus, sogno Aouar: ecco il prezzo

Secondo quanto riportato dal Metropolitan Megazine, il presidente del Lione Aulas è stato chiaro: il centrocampista non parte a meno di 50 milioni di euro. Una cifra importante certo, che al momento ha scoraggiato anche le più accanite pretendenti: Manchester City e Juventus in primis. Tuttavia, i colloqui tra i bianconeri e l’entourage del regista sono stati proficui: la prospettiva di potersi cimentare in un campionato probante come la Serie A stuzzica non poco la rivelazione della scorsa Champions League, e non è detto che il Lione non abbassi le pretese nell’ultima settimana di mercato.

Leggi anche–>Rinnovo Dybala, la super richiesta fa temporeggiare la Juventus

Una situazione ancora in divenire quindi, la Juve aspetta, pronta ad intervenire qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti. Le prossime settimane potranno dirci di più su quello che potrebbe essere un colpo non soltanto per il presente, ma anche e soprattutto per il futuro.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK