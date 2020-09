La Joya vorrebbe prolungare il contratto con la Juventus e la società vorrebbe fare altrettanto, ma la super richiesta dell’ingaggio fa temporeggiare.

Paulo Dybala vorrebbe poter continuare la sua avventura in bianconero e allo stesso tempo la società bianconera vorrebbe poter prolungare il rapporto con il proprio numero 10. Ma le richieste da parte dell’entourage del giocatore lasciano leggermente perplessi e fanno temporeggiare la Vecchia Signora. Dybala vorrebbe un super contratto da super calciatore, quasi alla pari con i vari Cristiano Ronaldo, Mbappè, Neymar, Messi etc. Infatti le richieste della Joya argentina sono di un rinnovo pari almeno a 15 milioni di euro.

Rinnovo Dybala: la super richiesta fa temporeggiare la Juventus

Vista l’annata appena passata dove Paulo ha dimostrato di essere uno dei punti di forza di questa Juventus siglando diverse reti importanti. Oggi il giocatore si sente, giustamente, uno dei calciatori più importanti del club e per un certo senso quel numero 10 non è casuale. La richiesta dell’argentino però lascia temporeggiare la Juventus che in questo momento di crisi economica non si trova pronta per accontentare del tutto una richiesta così dispendiosa.

Dybala accetterebbe di essere secondo solo a Cristiano Ronaldo per quanto concerne lo stipendio. Infatti le richieste dell’entourage del calciatore sono di almeno 15 milioni a stagione. La Juve, al momento, studia la situazione e sulle possibilità, in attesa anche di capire come Kulusevski si adatterà definitivamente alla prova del nove in un grande club: se lo svedese dimostrerà di sapersi adattare perfettamente allo spirito del calcio italiano e dello stile Juventus ecco che, il club, potrebbe fare valutazione diverse sul futuro di Paulo Dybala. Intanto da Torino si sta mettendo a segno un altro colpo per l’attacco, che dovrebbe essere quasi certamente Edin Dzeko. Il centroavanti della Roma sembra, per caratteristiche e per spirito di adattamento, il preferito del nuovo allenatore Andrea Pirlo. Un giocatore dalle qualità tecniche sopraffine. L’attaccante bosniaco, dopo il quasi raggiunto accordo fra i vertici Roma-Napoli per il passaggio di Milik in giallorosso, potrebbe essere finalmente libero di vestire la maglia bianconera salutando la Capitale. Il partner ideale dei due attaccanti titolari in rosa: Cristiano Ronaldo e, appunto, Paulo Dybala. Il valore di mercato dell’attaccante è di 15 milioni di euro, la Juventus inserirà nella trattativa, come contropartita tecnica, il cartellino di Mattia De Sciglio così per ammortizzare la richiesta economiche della Roma.

