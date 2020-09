Il calciomercato della Juventus sta per vivere le sue fasi cruciali. Soprattutto per quanto riguarda l’arrivo della nuova prima punta.

Le ultime voci parlano di una rinuncia dei bianconeri per Suarez, visti i tempi burocratici per l’ottenimento del passaporto italiano, e dunque di un Dzeko ora diventato obiettivo primario del club. Con Giroud prima possibile alternativa. Tanti nomi possibili, ma il campionato sta per iniziare e mister Pirlo si attende l’arrivo del nuovo centravanti da affiancare a Ronaldo.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, per Luis Suarez è il giorno decisivo

Calciomercato Juventus, le parole di Giroud

A CasaJuventibus, programma di Juventibus.com, è stato ospite Romeo Agresti, giornalista sempre vicino alle vicende di casa bianconera. Che ha parlato soprattutto delle mosse di mercato per l’attacco di Pirlo. “Non posso immaginare che la società non sapesse del passaporto comunitario del calciatore. E’ chiaro che se Suarez fa l’esame è perché dietro c’era la Juventus” ha detto Agresti.

Non ci sono dubbi però sul fatto che anche il giornalista, così come tutti i tifosi bianconeri, si attendono un grandissimo colpo in avanti. “Se come club hai lavorato su Suarez e Dzeko, uno dei due lo devi portare a casa. Se davvero venisse Giroud o qualcun altro, dimostri pressapochismo a livello di scelte e fai arrabbiare la piazza” ha spiegato

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, per Pellegrini spunta la Fiorentina ma…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK