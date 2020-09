Khedira, pronta l’offerta per il tedesco. Intanto si allena con la Juventus

Khedira da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo con il resto dei compagni. La Juventus però sta preparando l’offerta per la buonuscita.

A volte ritornano, ma soltanto di passaggio. Almeno si spera. Ieri, infatti, a Vinvo in gruppo si è rivisto parzialmente Sami Khedira. l tedesco è fuori da metà giugno per una lesione parziale del tendine del muscolo dell’adduttore della coscia destra. L’ex pupillo di Massimiliano Allegri ha ricominciato a lavorare in parte con i compagni, ma il suo futuro non sarà a tinte bianconere. Questo è certo. Il centrocampista non rientra infatti nel progetto tecnico, tanto che è in corso la trattativa con la società per la separazione.

Khedira, rescissione più complicata

Secondo il Corriere dello Sport Juve a breve presenterà un’offerta al giocatore per trovare l’accordo sulla buonuscita. Come Higuain, infatti, anche Khedira dovrà lasciare la Juventus. In che modo, toccherà a Paratici stabilirlo perché non è questione di facile soluzione. Il Pipita è volato all’Inter Miami ma non è ancora stato ufficializzato il trasferimento. Del tedesco, invece, si erano perse le tracce. Completamente, aggiungeva qualcuno, fino a ieri pomeriggio. Ciò che è certo è che non vuole comportarsi come il Pipita. Ci sarà da sudare le sette camicie.

