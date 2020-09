Calciomercato Juventus, Paratici chiama Suarez: scelta definitiva

Il calciomercato della Juventus sta per vivere le sue ore cruciali. A breve infatti dovrebbe arrivare il nuovo attaccante di Pirlo.

Salvo sorprese, sarà Edin Dzeko il centravanti della Juventus nella stagione che sta per iniziare. Accordo raggiunto con il giocatore e anche con la Roma, sua attuale squadra con la quale potrebbe anche giocare questa sera contro il Verona. I giallorossi sono pronti a liberarlo non appena arriverà la chiusura dell’affare che porterà Milik dal Napoli nella capitale. A questo punto è davvero complicato che la Juve possa prendere pure Suarez, anche perchè – come ha sottolineato Pirlo – i tempi per il passaporto italiano sono abbastanza lunghi.

Calciomercato Juventus, la telefonata di Paratici

Nel frattempo, proprio a conferma di quello che ha detto Pirlo nella conferenza stampa di oggi, come riporta La Gazzetta dello Sport il dirigente bianconero Fabio Paratici ha contattato telefonicamente Luis Suarez per confermargli la volontà del club di puntare su Dzeko. “Liberando”, di fatto, il calciatore sudamericano che in ogni caso intende ottenere il passaporto italiano. Suarez adesso valuterà senz’altro anche le altre opportunità che gli offre il mercato, in attesa di capire se riuscirà o meno a liberarsi a costo zero dal Barcellona.

