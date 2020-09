Calciomercato Juventus, il Genoa fa sul serio per Pellegrini: l’indiscrezione

Calciomercato Juventus, secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, dopo aver ormai definito l’affare Pjaca, il Genoa avrebbe chiesto informazioni anche per Pellegrini, che al momento Paratici reputa incedibile.

CALCIOMERCATO JUVENTUS PELLEGRINI GENOA/ Quella che si sta delineando tra Juve e Genoa ha tutta l’aria di poter essere definita vera e propria sinergia di mercato. I due club, dopo aver di fatto trovato l’accordo per il trasferimento di Marco Pjaca sotto la Lanterna, potrebbero ben presto imbastire altre trattative. Secondo quanto rivelato da Gianluca di Marzio, infatti, un altro nome sul piatto delle negoziazioni è quello di Luca Pellegrini.

Il terzino sinistro ex Cagliari, complice anche l’infortunio di Alex Sandro, che terrà il brasiliano in infermeria almeno fino a metà ottobre, è tenuto assolutamente in considerazione da Andrea Pirlo, che ne apprezza le importanti doti in fase di spinta, ma anche la buona capacità di leggere le situazioni difensive. Anche contro il Novara, del resto, il neo allenatore bianconero gli ha fatto giocare un’ampio spezzone di gara, segno che nelle rotazioni dei titolari può giocare un ruolo di assoluto rilievo.

Calciomercato, Pellegrini-Genoa: la Juve lo lascia partire?

Dal momento che pare essere quasi definitivamente tramontata l’ipotesi Roma per Mattia De Sciglio, però, un’eventuale cessione di Pellegrini è un’ipotesi da non scartare a priori. Il noto esperto di calciomercato si esprime così: “Dopo Pjaca, il Genoa bussa alla porta della Juventus nuovamente. l’obiettivo questa volta si chiama luca Pellegrini, rientrato dal Cagliari e in queste settimane aggregato al gruppo di Pirlo. Il giocatore ha tante richieste ( su di lui anche Atalanta e Parma) e al momento potrebbe essere una valida alternativa ai titolari bianconeri.

Nel caso in cui Pellegrini dovesse partire, sarebbe totalmente da escludere la cessione di Mattia De Sciglio.” Staremo a vedere come evolverà la situazione nei prossimi giorni, con Pellegrini che dovrebbe comunque partire titolare domani nella gara contro la Sampdoria

