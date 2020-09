Milik, il Napoli frena l’affare con la Roma. Dzeko in stand-by

Il Napoli e Milik discutono su alcune pendenze pregresse. Non c’è accordo tra le parti e l’intera operazione frena l’arrivo di Dzeko alla Juventus.

Non c’è l’ok del Napoli al trasferimento di Milik alla Roma. Lo racconta questa mattina la Gazzetta dello Sport che evidenzia i dettagli della situazione. In sostanza non c’è l’accordo col club, irremovibile su multe e azioni civili per l’ammutinamento del 5 novembre. I partenopei non hanno alcuna fretta, anche perché non c’è ancora l’accordo in uscita col centravanti polacco. Questo nonostante parecchie ore di trattativa da giovedì pomeriggio fra gli agenti di Milik e l’amministratore delegato della società azzurra, Andrea Chiavelli.

Milik blocca l’arrivo di Dzeko alla Juventus

Tra il Napoli e Milik sono due gli aspetti da risolvere. Innanzitutto c’è la questione multa sul famoso ammutinamento del 5 novembre. In quella data la squadra azzurra, allora allenata da Carlo Ancelotti, si rifiutò di andare in ritiro come ordinato dal presidente Aurelio De Laurentiis. A riguardo ancora dopo 10 mesi non sono stati costituiti i collegi arbitrali. Poi c’è la conseguente azione legale per i diritti di immagine che il patron del Napoli intende sempre intraprendere per una questione di principio. Finché non sarà tutto risolto Dzeko non arriverà alla Juventus.

