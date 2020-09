Calciomercato Juventus, Dzeko può arrivare ugualmente: ecco come

Il calciomercato della Juventus adesso deve subire una accelerazione. A mister Pirlo serve come il pane un nuovo centravanti.

Non ci sono dubbi sul fatto che adesso la priorità del club bianconero sia quella di arrivare ad Edin Dzeko. Il bosniaco ieri è andato in panchina con la Roma contro il Verona ma non ha giocato nemmeno un minuto. Un segnale inequivocabile del fatto che il suo trasferimento non sia in fondo così lontano. Tuttavia la Roma ancora non è riuscita a mettere le mani su Milik e questo sta rallentando la trattativa. Ecco allora che la Juventus avrebbe deciso di pigiare il piede sull’acceleratore.

Calciomercato Juventus, alzata l’offerta per Dzeko

Come ha sottolineato La Gazzetta dello Sport, visto che l’affare Milik è in fase di stallo e che la Juve ha bisogno di un centravanti, la dirigenza bianconera avrebbe deciso di alzare l’offerta per il calciatore bosniaco. Per i giallorossi pronti 17 milioni di euro, una somma importante per un calciatore che ha comunque 34 anni. Ragion per cui adesso si pensa che la Roma possa decidere nel frattempo di lasciar partire Dzeko per poi trovare il suo sostituto nei prossimi giorni.

