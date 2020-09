Calciomercato Juventus, Costa allo United: gli aggiornamenti

Calciomercato Juventus, secondo le ultime indiscrezioni che provengono dall’Inghilterra, il Manchester United non avrebbe ancora affondato il colpo per Douglas Costa, sebbene i contatti tra i Red Devils e l’entourage del brasiliano siano molto fitti.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA UNITED SCENARIO/ In queste giorni di calciomercato, il nome di Douglas Costa è stato spesso inserito all’interno della lista dei possibili partenti. Se arrivasse un’offerta degna di questo nome per il brasiliano, la Juventus sarebbe obbligata a prenderla in considerazione, anche alla luce del passivo di bilancio piuttosto importante che ha fatto registrare l’ultimo bilancio.

Leggi anche–>Donnarumma alla Juventus, calciomercato: c’è l’accordo, Milan beffato

Alla luce dei numerosi infortuni che lo hanno letteralmente falcidiato negli ultimi due anni, l’ex calciatore del Bayern Monaco non è considerato al 100 per cento parte integrante del progetto bianconero. Su di lui è forte l’interessamento del Manchester United, alla ricerca di un profilo dalla sue caratteristiche per incrementare il tasso di imprevedibilità della corsia destra. Al momento, però, di offerte concrete dalle parti di Corso Galileo Ferraris non ne sono arrivate: i Red Devils hanno preferito temporeggiare, portando avanti il discorso soltanto con l’entourage del sudamericano, con il quale non sarebbe impossibile trovare un accordo.

Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa? Ecco come stanno le cose

Al momento dunque non c’è ancora niente di concreto all’orizzonte. Nel caso in cui Fabio Paratici dovesse concludere la cessione del funambolico esterno, ecco che il dirigente bianconero potrebbe dirottare le sua attenzioni su Federico Chiesa, per il quale nelle scorse ore sarebbe già stata formulata una prima offerta: prestito oneroso da 10 milioni di euro più il cartellino di Pellegrini, con riscatto obbligatorio tra un anno di 20 milioni. Commisso ha risposto con un “no grazie”, ma lo scenario potrebbe riaprirsi tra qualche giorno.

Leggi anche–>Dzeko alla Juventus, calciomercato: Ronaldo va su tutte le furie, il motivo

Soprattutto se dovesse materializzarsi l’addio di Douglas, per il quale negli ultimi giorni si è parlato anche dell’interessamento di alcune squadre turche e cinesi, destinazioni però poco gradite al giocatore, che preferirebbe misurarsi in campionati più probanti.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK