Colpo di scena in casa bianconera per quanto concerne il toto attaccanti. Il predestinato potrebbe essere proprio lui: Alvaro Morata.

🚨⚽ ÚLTIMA HORA | Álvaro Morata se irá cedido a la Juventus ➡️ El Atlético está trabajando en su sustituto para la delantera de Simeone ➡️ Informa @manucarreno en @DeportesCuatro pic.twitter.com/5AaPcpU8uo — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 21, 2020

La situazione Edin Dzeko, come sappiamo, è in Stand by per un problema economico interno relativo al Napoli e Milik che non sbloccherebbe l’operazione. Il bosniaco spinge per vestire la maglia bianconera ma i tempi stringono e la necessità di avere un centroavanti per Pirlo sta diventando impellente. La prossima sfida, contro la Roma, potrebbe già essere molto importante per l’andamento del campionato e la Juventus sotto questo punto di vista vuole tutelarsi garantendo all’allenatore una rosa completa con tanto di attaccante. L’ultima clamorosa indiscrezione spagnola vedrebbe un ritorno di fiamma di Alvaro Morata pronto per vestire nuovamente la maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, colpo di scena in attacco: arriva in prestito

Alvaro ritornerebbe in bianconero in prestito, e l’Atletico Madrid di Simeone starebbe già lavorando al suo sostituto, che potrebbe essere proprio l’altro nome circolato negli ultimi mesi in ottica Juventus, Luis Suarez. La notizia dell’interesse di Morata è stata poi anche lanciata da ‘Sky Sport’ che garantisce che il nome dello spagnolo è rovente nei radar mercato bianconeri. Potrebbero infatti esserci già grandi evoluzioni nella trattativa proprio nelle prossime ore.

C’è la necessità , soprattutto numerica, di chiudere per un centroavanti il più presto possibile. Lo stesso Pirlo ieri in conferenza stampa ha ribadito la volontà di avere un attaccante per i prossimi impegni della stagione. In tal senso la Vecchia Signora ha già dato un ultimatum alla Roma per Dzeko. O si chiude entro la settimana oppure l’operazione rischia di saltare definitivamente, ma a questo punto sembra che i piani siano altri. Ieri Paratici intervistato nel pre gara ha aperto a possibili nuovi obiettivi, non è scontato pensare che i bianconeri pensavano già ad Alvaro Morata.

