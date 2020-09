Dybala, Szczesny e Kulusevski premiati prima di Juventus-Sampdoria

Dybala, Szczesny e Kulusevski hanno ricevuto i loro premi vinti per il rendimento avuto nella scorsa Serie A. A premiarli è stata la Lega prima del match.

A pochi istanti dal fischio della sfida tra Juventus-Sampdoria, sul campo dell’Allianz Stadium sono stati premiati tre calciatori bianconeri. Wojciech Szczesny, Paulo Dybala e Dejan Kulusevski sono risultati il top durante la serie A 2019/2020. Il polacco è stato il miglior portiere, l’argentino il miglior calciatore in assoluto, lo svedese il miglior giovane. Si tratta di riconoscimenti molto importanti che hanno inorgoglito il club. Anche i 1000 fan sugli spalti hanno applaudito soddisfatti.

Dybala, si aspetta il suo ritorno in campo

In questa occasione si è presentato con giacca e cravatta, è arrivato sul prato dello Juventus Stadium per essere premiato. Paulo Dybala non poteva esserci all’esordio a causa di un infortunio. Un guaio muscolare che si è trascinato dalla fine della scorsa stagione quando ha subito un allungamento al retto femorale sinistro. In Champions, poi, si è trasformato in uno strappo quando Sarri lo ha spedito in campo contro il Lione. Nell’ultima fase di preparazione Pirlo spera di averlo a disposizione per il prossimo weekend, in occasione della visita della Roma all’Olimpico. In più c’è la questione contratto che va risolta il prima possibile…

