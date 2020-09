Kulusevski al settimo cielo: «Fantastico avere Ronaldo in squadra»

Kulusevski subito a segno con la maglia della Juventus: «Serata fantastica, non è stato facilissimo però abbiamo vinto e ho anche segnato un gol».

Dejan Kulusevski fa sognare i fan della Juventus. Classe 2000, esordio e gol con un mancino chirurgico. Di più, davvero, non poteva chiedere. «Serata fantastica – ha detto dopo il 9o’ -. Non è stato facilissimo però abbiamo vinto, conquistato i tre punti e ho anche segnato un gol. Meno male che è arrivato subito alla prima partita, così non devo pensarci più». A parte l’1-0 parziale messo a segno contro la Sampdoria, deve ancora trovare la sua posizione. Un po’ si è mosso a vuoto tra le linee, ma le potenzialità sono enormi. «Mi aspetto tante cose da questa stagione – ha aggiunto -. Ci divertiamo tantissimo anche in allenamento e lavoriamo veramente molto. Oggi abbiamo giocato abbastanza bene ma faremo sempre meglio. Mister Pirlo è tranquillo, crede nei giocatori, ci lascia giocare tanto e mi dà fiducia».

Kulusevski e Cristiano Ronaldo

Ogni Re cerca scudieri e, già da quando si affrontarono in Nazionale, scartò dei cioccolatini per il suo giovane compagno d reparto. Kulusevski ieri ha ricambiato. «Cristiano Ronaldo è fantastico e mi sento fortunato ad avere lui in squadra – ha detto -. Quando eravamo sul 2-0 mi diceva che voleva di più, vuole sempre che vada più forte. Lui è così, mi spinge a dare sempre il massimo».

