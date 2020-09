Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato nel pre partita della sfida contro la Sampdoria. Si è fatto il punto sulla questione Dzeko:

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, intervistato nel pre partita della prima giornata di Serie A contro la Sampdoria, ha parlato della questione mercato attaccanti. La Juventus sta aspettando Edin Dzeko, il suo numero 9. L’intervista ha avuto come tema centrale proprio le novità per quanto concerne la trattativa per portare il centroavanti bosniaco sotto la Mole. Una trattativa che nonostante un accordo non è ancora stata ufficializzata.

Calciomercato Juventus, Paratici fa il punto sulla trattativa per Dzeko

L’attaccante bosniaco è al centro delle trattative. L’obiettivo numero uno della Juventus per l’attacco. Lo stesso Pirlo aveva dichiarato qualche giorno fa che sta aspettando il suo nuovo attaccante, il numero 9 da affiancare all’altro binomio offensivo Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. A fare il punto sulla situazione della trattativa per portare il bosniaco a Torino e fargli vestire, definitivamente e ufficialmente, la maglia bianconera, ha parlato il direttore sportivo Fabio Paratici dando novità sull’avanzamento della trattativa, per adesso, non ancora ufficialmente sbloccata.

Fabio Paratici ha parlato del nuovo attaccante della Juventus intervistato da Sky Sport, ecco le sue parole: “La Juventus deve prendere un nuovo attaccante, sappiamo cosa vogliamo, lavoriamo per questo. Mancano 15 giorni e vediamo. Non c’è una situazione Dzeko, possibile che possano arrivare anche altri attaccanti”.

si è poi parlato di Pellegrini: “Dobbiamo cercare di creare ai giovani giocatori un percorso giusto per il futuro, un giorno arriveranno alla Juventus nel migliore dei modi. Cercare il percorso più idoneo per loro”.

Dallo studio di Sky insistono se in settimana la Juve chiuderà per un attaccante, Paratici ha ribadito: “Noi sappiamo dove vogliamo arrivare, vogliamo certamente un attaccante da affiancare a Cristiano e Dybala. Abbiamo in testa i nostri obiettivi e cerchiamo di perseguirli con tutta la serenità”.

Poi si è parlato di Suarez: “Suarez è da togliere dagli obiettivi di mercato della Juventus, i tempi per l’ottenimento del passaporto sono troppo lunghi, non fa parte della lista degli attaccanti che la Juventus prenderà in questo momento”.

