Alaba alla Juventus, calciomercato: pronti 17 milioni di euro a stagione

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco è pronto a mettere sul piatto un contratto quadriennale da 11 milioni di euro più 6 di bonus per provare a convincere David Alaba a rinnovare il suo contratto con la compagine tedesca.

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALABA BAYERN MONACO/ Uno dei nomi maggiormente accostati alla Juventus in questa sessione di calciomercato è sicuramente quello di David Alaba. Il laterale austriaco sta riscontrando dei problemi per quanto concerne il rinnovo contrattuale con il Bayern Monaco in scadenza il prossimo anno, e i bianconeri sembrano essere tra le società più attive, pronta ad intervenire qualora dovessero presentarsi le circostanze giuste.

Nelle scorse settimane si era parlato di Alaba anche in orbita Inter, anche se i nerazzurri sembrano aver abbandonato quasi definitivamente la pista, decidendo di puntare con decisione sul reintegro in rosa di Ivan Perisic. Tuttavia, per i Campioni d’Italia la strada non è assolutamente spianata: come riportato da tuttojuve.com, infatti, nelle ultime ore Rummenigge avrebbe proposto all’entourage di Alaba un quadriennale da circa 11 milioni di euro più sei di bonus a stagione.

Calciomercato Juventus, per Alaba pronta una super offerta: ecco lo scenario

Un’offerta sicuramente importante, che potrebbe far saltare il banco. I rapporti tra il Bayern e Alaba, ai minimi storici qualche mese fa, sembrano essere ritornati alla normalità. Le esternazioni di Rummenigge, che hanno manifestato la centralità nel progetto del difensore, hanno sicuramente contribuito a riappacificare il tutto. Resta il fatto che la Juve qualcosa in fascia farà: nelle ultime ore è tornato prepotentemente in auge il nome di Emerson Palmieri, per il quale sarebbe stato proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

Con Pellegrini sempre più vicino al Genoa, una delle priorità di Paratici è quella di regalare a Pirlo un terzino di qualità, abile in tutte e due le fasi, possibilmente dal grande profilo internazionale. Ecco perché quello dell’ex Roma sembrerebbe essere il profilo giusto.