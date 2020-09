Pistocchi punge la Juventus sulla questione riguardante l’esame di italiano di Luis Suarez, che come sappiamo è in corso d’indagine: i dettagli

Sulla @Gazzetta_it del 19/9 c’era scritto “…l’esame l’ha organizzato nei minimi particolari la Juventus stessa” Minimi particolari? pic.twitter.com/UOn3y98lZm — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) September 22, 2020

Stamattina si è appreso che l’esame di italiano (svoltosi a Perugia) di Luis Suarez per ottenere il passaporto comunitario, risulterebbe irregolare. Infatti quanto si può evincere dai diversi quotidiani nostrani come ‘Repubblica‘, la cittadinanza italiana di Luis Suarez potrebbe essere stata ottenuta in modo illecito, c’è infatti un indagine in corso della guardia di finanza. Dall’attaccante del Barcellona e dalla nazionale uruguaiana potrebbero essere stati concordati i punteggi, prima ancora della prova assegnata. A pungere la Juventus ci ha pensato il solito Maurizio Pistocchi.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, D. Costa in uscita: c’è già il nome del sostituto

Juventus, Pistocchi attacca: “Esame di Suarez nei minimi particolari?”

Nel tweet pubblicato da Pistocchi viene sottolineato un verso di un articolo de ‘La Gazzetta dello Sport‘ del 19 settembre in cui c’era scritto che “l’esame l’ha organizzato fin nei minimi dettagli la Juventus stessa”. Ovviamente nel tweet viene enfatizzata proprio la frase “nei minimi particolari” con tanto di interrogativo finale. Un tweet che non è piaciuto per niente ai tanti tifosi bianconeri che hanno commentato numerosi, alcuni indignati, creando un vero e proprio battibecco sotto il post.

LEGGI ANCHE>>>Suarez, la prova di italiano sarebbe irregolare. La Guardia di Finanza indaga

Ad esempio, SOLOJUVE scrive: “Una bella querela per diffamazione a mezzo stampa e per il mezzo dei social media a tutti quelli che insinuano che la Juventus sia parte della truffa questa volta non la risparmia a nessuno”. O Antonio Paladino 38 che scrive: “Quindi, a breve, sarà chiamato a testimoniare il giornalista, per verificare se il nome Juventus lo ha tirato in ballo solo per vendere più copie o se ha una fonte”. Come sappiamo Suarez dovrebbe subentrare al posto di Morata all’Atletico Madrid, ma ora bisognerà capire l’esito delle indagini per l’esame di italiano sostenuto a Perugia.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK