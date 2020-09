Calciomercato Juventus, per Douglas Costa c’è il Wolverhampton: lo scenario

Calciomercato Juventus, per l’esterno brasiliano sembra essere ormai inevitabile la cessione. Nelle ultime ore il nome dell’ex Bayern Monaco è stato accostato con una certa insistenza al Wolverhampton, che però al momento non ha ancora affondato il colpo

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA WOLVERHAMPTON/ L’avventura di Douglas Costa alla Juventus sembra ormai essere giunta al capolinea. Per il brasiliano, falcidiato da numerosi infortuni, la cessione sembra ormai essere la situazione inevitabile: nelle ultime ore si è fatta strada l’ipotesi Wolverhampton, anche se al momento una trattativa ufficiale non è ancora cominciata.

La dirigenza di Corso Galileo Ferraris valuta l’ex giocatore del Bayern Monaco circa 30 milioni di euro: una cifra giudicata eccessiva sia dai Wolves, che dal Manchester United, altro club che ha dimostrato un certo interesse per il funambolico esterno.

Calciomercato Juve, Costa ceduto? Ecco le soluzioni

Secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, per Douglas le prossime settimane potranno essere decisive: nel caso in cui si dovesse materializzare un suo addio, ecco che il ricavato sarebbe investito per l’acquisto di Federico Chiesa, che la Fiorentina valuta circa 50 milioni di euro. A Pirlo non dispiacerebbe affatto l’idea di poter contare su Douglas, anche se gli infortuni che lo hanno frenato nelle ultime due stagioni potrebbe essere un ottimo deterrente.

