Suarez, venti di guerra dall’Italia. Intanto firma con l’Atletico

Luis Suarez, mentre in Italia è tutto un gran caos per il caso del presunto esame accomodato, si è accordato con l’Atletico Madrid in Spagna.

Mentre in Italia è tutto un caos per la questione legata all’esame B1 di italiano, Luis Suarez in Spagna fa quello che deve fare un calciatore. Si allena e aspetta di conoscere la sua nuova destinazione. Oggi dovrebbe finalmente chiudersi l’interminabile telenovela estiva del Pistolero, che pare nuovamente a un passo dal trasferimento all’Atletico Madrid. Secondo il Corriere dello Sport il principio di accordo sarebbe stato trovato dopo una paio d’ore di riunione. I legali del centravanti uruguaiano e il Barça, al termine di una lunghissima giornata hanno fatto registrare l’anelata fumata bianca.

Suarez al Barcellona con Cavani?

Già sfumato il passaggio alla Juventus, il Pistolero pareva rasserenato dall’accordo trovato nelle ultime ore con l’Atletico e benedetto dal Barça. I blaugrana, infatti, pur di liberarsi dal maxi stipendio da oltre 15 milioni di euro l’anno, erano disposti a tutto. Saurez potrebbe non essere l’unico uruguaiano tra i colchoneros. Nel frattempo, infatti, l’Atletico mantiene aperta la pista Cavani, che al momento rappresenta solo un piano B in caso di mancato arrivo del connazionale. In caso di partenza anche di Diego Costa, dopo quello di Morata, però, lo svincolato Matador potrebbe comunque approdare a Madrid.

