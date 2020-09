La Roma nella sfida di campionato di domenica sera contro la Juventus schiererà Edin Dzeko titolare e con la fascia da capitano.

Il destino di Edin Dzeko sembra essere tornato quello di un tempo. L’attaccante bosniaco, come sappiamo, è stato al centro della trattativa mercato attaccanti. Fino a qualche settimana fa il giocatore sembrava ad un passo dal vestire la maglia bianconera, tanto che l’allenatore giallorosso Fonseca non l’aveva schierato titolare nella prima di campionato, lasciandolo in panchina. Ora dopo la virata netta della Juventus su Morata per il mancato accordo fra Roma e Napoli, Dzeko è rimasto “bloccato” nella Capitale.

Juventus, Edin Dzeko in campo e titolare con la Roma

Edin Dzeko era ormai certo di vestire la maglia bianconera, nella prima di campionato seduto in panchina sembrava quasi distante dalla dimensione giallorossa, come se stesse già pensando alla sua nuova squadra. Ora, però, per la lunghezza dei tempi nella trattativa fra Roma e Napoli la Juventus e Fabio Paratici hanno deciso di cambiare drasticamente rotta, Morata è diventato il nuovo attaccante della Juventus e Dzeko, adesso, dovrà nuovamente ripartire dalla Roma. Domenica sera nella già super sfida alla seconda giornata del campionato di Serie A, i bianconeri affronteranno la Roma e a capitanare la squadra giallorossa con tanto di fascia ci sarà proprio l’attaccante bosniaco.

Una trattativa che viste tutte le vicissitudini del caso sembra, ormai, chiusa. Dzeko rimarrà alla Roma e ripartirà dove aveva “lasciato” con la fascia da capitano. L’unica nota dolente è il rapporto non certo idilliaco tra Fonseca e l’attaccante. Rapporto incrinatosi già nella scorsa stagione, nell’intervallo della sfida contro il Siviglia. Intanto Pirlo ha, finalmente, il suo nuovo attaccante: un numero 9 da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala. Magari domenica, proprio in occasione della super sfida contro la Roma, la Juventus potrà schierarli tutti e tre in un super tridente offensivo. Ma il mercato bianconero in attacco non sembra ancora essere finito, infatti potrebbe arrivare sia un altro attaccante che un esterno sinistro.

