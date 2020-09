Calciomercato Juventus, Douglas Costa si offre al Real: la risposta dei Blancos

By

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Don Balon, l’esterno offensivo della Juventus, che sembra ormai essere sul piede di partenza, si sarebbe offerto al Real Madrid. Vediamo insieme quale è stata la risposta dei Blancos.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA REAL MADRID/ L’operazione di svecchiamento della rosa ed abbassamento del monte ingaggi, vero e proprio leit motiv di questa sessione di calciomercato juventino, potrebbe alla fine coinvolgere anche Douglas Costa. Il trentenne brasiliano, che anche nell’ultima stagione ha visto il campo con il contagocce a causa dei numerosi infortuni riportati, potrebbe essere ceduto a fronte di un’offerta congrua, in maniera tale da “finanziare” altri colpi importanti in attacco.

Nelle ultime settimane si è parlato di un interessamento concreto del Wolverhampton e del Manchester United per il calciatore: entrambe le società inglesi, però, non sono andati oltre a timidi sondaggi con l’entourage del sudamericano, valutato da Paratici circa 30 milioni di euro. Valutazione ritenuta eccessiva dalle dirigenze d’Oltremanica, che non vorrebbero spingersi oltre i 20 milioni.

Calciomercato Juventus, cessione Douglas Costa: spunta il Real Madrid, ma…

CALCIOMERCATO DOUGLAS COSTA JUVE/ Secondo quanto riferito da Don Balon, nelle ultime ore si sarebbe fatto largo l’ipotesi Real Madrid: o meglio, il brasiliano si sarebbe offerto ai Merengues, desideroso di ottenere l’ultimo contratto importante della sua carriera. Al momento, però, il club spagnolo non ha nessuna intenzione di affondare un colpo per un giocatore le cui condizioni fisiche destano non poca preoccupazione.

L’eventuale cessione di Douglas Costa permetterebbe a Paratici di ottenere il denaro sufficiente per piazzare il colpo Chiesa, sul quale da tempo la dirigenza di Corso Galileo Ferraris sta prendendo tempo prima di piazzare l’affondo decisivo. La Fiorentina valuta il proprio talento circa 50 milioni di euro: una cifra che attualmente i bianconeri non possono sborsare, ma il tempo per imbastire l’affare c’è.