Muriel alla Juventus, clamorosa offerta per Paratici

La Juventus, sempre alla ricerca di un altro attaccante, ha ricevuto essa stessa un’offerta: quella di prendere Muriel dall’Atalanta come vice Morata.

Alla Juventus serve un centravanti di riserva dopo aver preso Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Come noto, è in piedi una trattativa che porta a Moise Kean. C’è fretta, perché il tempo scorre e bisogna definire la proposta che possa convincere l’Everton. Gli è bastato un anno di Premier per fargli capire che forse non è ancora arrivato il momento per stare lontano da casa. Così nasce l’idea di riportarlo alla Juve dopo una sola stagione. Tuttavia non è affatto l’unico nome caldo, perché ne è spuntato un altro a sorpresa. Quello di Luis Muriel dell’Atalanta.

Muriel stuzzica la Juventus

Secondo il portale calciomercatoweb.it, i bianconeri sono alla ricerca di un vice per Morata: un profilo che sappia incidere sul match da subentrato. Nelle ultime ore, alla Juventus sarebbe stato offerto Luis Muriel. Il centravanti dell’Atalanta è il bomber di scorta degli orobici, ma l’arrivo di Lammers toglie spazio al colombiano. Qualora non decollasse l’affare Kean, il colombiano potrebbe essere l’elemento giusto per soddisfare le necessità di Pirlo e del suo staff.