Suarez, nota ufficiale dell’Università per stranieri di Perugia: «Paratici…»

Maurizio Oliviero, Rettore dell’Ateneo umbro, attraverso una nota ufficiale, fa chiarezza sui contatti con la Juventus e con il ds Fabio Paratici.

Ogni giorno un nuovo particolare. In relazione all’indagine all’esame di italiano sostenuto da Luis Suarez all’Università per stranieri di Perugia arrivano le parole del Prof. Maurizio Oliviero, Magnifico Rettore dell’Ateneo umbro che, attraverso una nota ufficiale, ha voluto fare chiarezza sui contatti con la Juventus e con il ds Fabio Paratici. «Il mio ruolo nella vicenda si è limitato a mettere in contatto il club calcistico con l’Università per stranieri di Perugia – si legge -. Sono stato contattato da un conoscente, attualmente impegnato nell’entourage della Juventus, per sapere se presso l’Università degli Studi di Perugia fosse possibile sostenere l’esame per la certificazione di conoscenza della lingua italiana. Ho comunicato all’interlocutore che presso il nostro Ateneo non è disponibile questo tipo di servizio e che, probabilmente, faceva confusione tra il noi e l’Università per stranieri. Sia per ragioni di cortesia istituzionale, sia per il beneficio che la Città e il territorio ne avrebbero presumibilmente potuto trarre, ho provveduto a mettere in contatto l’interlocutore con la Governance dell’Università per stranieri. Tengo inoltre a precisare che in nessuna occasione ho subito od operato alcuna sollecitazione, esplicita o implicita, che potesse lasciare intendere qualcosa di diverso rispetto alle semplici informazioni oggetto della conversazione. Il mio ruolo nella vicenda si è quindi esaurito nelle brevi interlocuzioni necessarie allo scopo».

Suarez e la telefonata di Paratici

«Specifico che l’unica volta in cui sono entrato in contatto con il Dott. Paratici è stata in occasione di una garbata telefonata di cortesia, ricevuta alcuni giorni dopol’esame, con la quale lo stesso voleva comunicarmi che l’entourage di Suarez era molto soddisfatto per l’accoglienza ricevuta presso l’Università per stranieri. Inoltre, è mio dovere chiarire – anche a causa della confusione creatasi nella diffusione della notizia – che l’Università degli Studi di Perugia e l’Università italiana per stranieri di Perugia sono due istituzioni accademiche totalmente autonome e distinte e che la prima non ha avuto alcun ruolo nella vicenda che sta occupando in questi giorni gli organi di stampa».