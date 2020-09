Momblano ha parlato della situazione del centrocampista francese Houssem Aouar in orbita mercato bianconero: tutti i dettagli della trattativa.

Luca Momblano ha aggiornato il popolo bianconero sulla situazione mercato riguardante il centrocampista francese Houssem Aouar: noto obiettivo mercato della mediana per la Juventus. Non è infatti un mistero che il talentoso centrocampista dell’Olympique Lione piaccia molto alla Vecchia Signora. Il giornalista Luca Momblano aveva annunciato tempo fa che la Juventus aveva già imbastito la trattativa con il giocatore stesso e il Lione. La formula pensata era inizialmente praticabile, ma ora con Morata le cose sono cambiate. Ecco tutti i dettagli:

Calciomercato Juventus, Momblano aggiorna sulla situazione Aouar

L’operazione scelta era la stessa con cui è arrivato Alvaro Morata, molto frequente in questo mercato post Covid-19. Ora però la Juve non ha tutta questa liquidità per replicare con la stessa formula, soprattutto dopo l’annuncio della punta spagnola. L’operazione verteva, infatti, su un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ma l’acquisto di Morata e la mancata cessioni dei vari esuberi non ha permesso, almeno per il momento, di chiudere la trattativa per l’acquisto di Aouar, almeno non con questa formula.

Intanto da Torino c’è l’urgenza di cedere. Khedira e Douglas Costa dovranno partire così da permettere alla società di investire sul mercato in entrata. Fra gli obiettivi offensivi più seguiti rimangono calde le piste che portano a Federico Chiesa e Moise Kean. Pirlo ha bisogno di un altro attaccante, ma prima di permettere un assalto definitivo ai due italiani bisognerà gestire la questione esuberi. Federico Chiesa è il grande obiettivo in casa bianconera, l’attaccante della Fiorentina piace da tempo a Paratici che non ha mai smesso di seguirlo. Per portarlo sotto la Mole ci vorrà la strategia giusta viste le richieste decisamente irrealizzabili del patron Commisso che per il gioiellino viola chiede una cifra pari ad almeno 70 milioni di euro, che verrà però necessariamente ridimensionata visto il periodo. La Juventus sta aspettando di capire prima come muoversi in uscita, con i soldi di Douglas Costa si potrebbe puntare su Chiesa oppure sul ritorno di Moise Kean in uscita dall’Everton.