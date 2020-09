Calciomercato Juventus, il Barcellona dice no allo scambio

Il calciomercato della Juventus sta per entrare nelle sue battute conclusive. Con acquisti e cessioni che ancora devono essere completate.

Mancano ancora pochi giorni alla conclusione delle trattative di mercato, che avverrà il prossimo 5 ottobre. E tutti i club, bianconeri compresi, stanno cercando di puntellare il proprio organico. Quali potrebbero essere gli ultimi rinforzi per Andrea Pirlo? Si era parlato di uno scambio con il Barcellona che però sembra avere pochissime chance di concretizzarsi.

Calciomercato Juventus, il Barcellona dice no a Douglas Costa

Nessuno scambio all’orizzonte ci sarebbe tra Barcellona e Juventus. E’ questo quello che riporta in Spagna il “Mundo Deportivo”. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile cambio di casacca da parte di Douglas Costa e Dembelè, uno scambio che avrebbe consentito ad entrambi i giocatori di trovare più spazio. Ma secondo il quotidiano iberico il Barcellona non avrebbe alcuna intenzione di mettere in piedi questa trattativa. Sia per le condizioni fisiche del calciatore juventino, troppe volte frenato da infortuni, sia perchè il suo stile di gioco poco si adatterebbe agli schemi di Koeman.

