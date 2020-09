Conte non vuole pressioni: «Juve? Noi abbiamo aggiunto esperienza»

Antonio Conte e Beppe Marotta hanno risposto alle domande dei giornalisti su zoom. Il tecnico: «Con Kolarov e Vidal abbiamo aggiunto esperienza…».

Prima conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia dell’esordio dell’Inter con la Fiorentina. Al suo fianco l’amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta. L’ex allenatore della Juventus è molto carico e non lascia trasparire alcuna tensione. Come al solito, però, mette le mani avanti. «Siamo pronti per iniziare il campionato, sarà difficile sotto diversi punti di vista. Dobbiamo avere come obiettivo la conferma della nostra credibilità internazionale». E’ evidente che i nerazzurri siano la favorita principale per il titolo.

Conte e la distanza sulla Juventus

Conte punta tutto sull’esperienza ed evidenzia come nello scorso torneo si sia andati molto vicini a vincere dei trofei. «Dal punto di vista dell’esperienza Vidal e Kolarov ne aggiungono. Hakimi sta facendo una carriera importante. Con il club abbiamo deciso per una strategia che prenda in considerazione costi e ricavi tenendo presenta la situazione particolare che stiamo vivendo tutti. Siamo attenti alle opportunità: siamo sulla strada giusta, il percorso continua. Vogliamo consolidare la nostra credibilità». Adesso parlerà il campo, perché Marotta sul mercato di certo gli regalerà altri nomi importanti.