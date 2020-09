Con l’acquisto di Milik in direzione Premier League, all’Everton. Moise Kean potrebbe liberarsi dagli inglesi e tornare alla Juventus

L’attaccante del Napoli Arkadiusz Krystian Milik dopo il fallimento della trattativa per il suo passaggio nella Capitale nell’affare dove era coinvolto anche Edin Dzeko, avrebbe una nuova importante pretendente di mercato: stiamo parlando dell’Everton dell’ex allenatore partenopeo, Carlo Ancelotti. Gli inglesi farebbero sul serio per il polacco e sarebbe pronti a soddisfare le richieste del patron De Laurentis. Una trattativa che sembra ben avviata e, che nel caso di riuscita, non lascerebbe più spazio a Moise Kean che, quindi, potrebbe essere libero di firmare con la Juventus.

Milik all’Everton, Calciomercato: con il suo arrivo si potrebbe liberare Kean

La richiesta del nuovo allenatore bianconero Andrea Pirlo è quella di avere un altro attaccante da poter schierare in rosa. Un jolly dell’attacco che verrebbe utilizzato come vice Morata. La Juventus ha come priorità il ritorno di Moise Kean. Il giovane attaccante italiano classe 2000 tornerebbe volentieri nel club che l’ha lanciato a livello internazionale e facente parte delle giovanili del club potrebbe essere inserito tranquillamente nella lista b della Champions League, non bloccando così lo spazio necessario per la lista dei giocatori.

La richiesta dell’Everton però è quella di lasciar partire Kean ma solo in cambio di soldi, gli inglesi chiedono 20 milioni di euro. Cifra che i bianconeri non sarebbero, almeno per il momento, disposti a spendere. Ma nelle ultime indiscrezioni di mercato rilanciate anche da ‘Sportmediaset‘, gli inglesi sono pronti a chiudere l’operazione per l’attaccante Milik in uscita dal Napoli. In questo caso l’Everton per evitare esuberi potrebbe lasciar partire l’attaccante italiano e accontentare le pretese dei bianconeri che vorrebbero prenderlo con un prestito e l’eventuale diritto di riscatto. Tutto, però, passerà dall’operazione Milik che sembra ormai proiettato verso l’Inghilterra. Oltre all’Everton, negli scorsi giorni, s’era fatto vivo anche il Tottenham di José Mourinho, ma per il momento la favorita resta sempre l’Everton.