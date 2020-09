De Paul alla Juventus, calciomercato: c’è il Leeds come terzo incomodo

Calciomercato Juventus, Rodrigo De Paul è un profilo che piace e non poco alla dirigenza bianconera, che nel caso di un eventuale addio di Sami Khedira avrebbe assoluto bisogno di un profilo con le caratteristiche dell’argentino. Sulle tracce della mezzala c’è però anche il Leeds.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE PAUL AFFARE LEEDS/ Le attenzioni degli organi dirigenziali bianconeri sono in questo momento rivolte principalmente all’attacco e alla difesa, con i nomi di Kean e di Emerson Palmieri che potrebbero aggiungersi agli acquisti già definiti. Tuttavia, se dovesse prendere forma l’addio sempre più probabile di Sami Khedira, ecco che il club campione d’Italia potrebbe tuffarsi minacciosamente sul mercato. Un nome su tutti stuzzica le fantasie di Fabio Paratici: è quello di Rodrigo De Paul, per il quale, però, c’è da battere una folta concorrenza.

Per il forte centrocampista di proprietà dell‘Udinese, autore di una stagione importante costellata da 6 goal e da 7 assist, è forte l’interessamento del Leeds, che sarebbe pronta a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. Il tecnico della compagine inglese, il “Loco” Bielsa, è un grande estimatore del sudamericano, e starebbe facendo delle pressioni piuttosto consistenti sulla sua dirigenza per provare a chiudere l’affare con la società friulana, come riportato da tuttojuve.com.

Calciomercato Juventus, il Leeds in pole per De Paul: lo scenario

CALCIOMERCATO JUVE DE PAUL/ L’Udinese valuta De Paul circa 40 milioni di euro: una cifra ritenuta troppo alta dalla Juventus, che fino a questo momento non è andata oltre a dei sondaggi con l’entourage della mezzala, non presentando nessuna offerta ufficiale al club della famiglia Pozzo. Il Leeds, invece, è disposto ad arrivare fino a 30 milioni, ancora distante dalla richiesta friulana, ma sicuramente una buona base dalla quale cercare di pervenire ad un accordo.

Laddove il club inglese facesse un ulteriore sforzo economico, proponendo anche qualche milione di bonus legati a presenze e rendimento, ecco che la situazione potrebbe definitivamente sbloccarsi. Per buona pace della Juve, che è costretta a pensare prima alle cessioni per cercare di sistemare il bilancio.