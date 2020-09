Roma Juventus, le probabili scelte di Pirlo: fatta la scelta su Morata

Pochi dubbi di formazione per Andrea Pirlo, che sembra intenzionato a riproporre il modulo con il quale la sua squadra ha battuto 3-0 la Sampdoria la scorsa settimana. Sarà ancora 3-5-2, con Frabotta favorito su De Sciglio per un ruolo sull’out mancino.

ROMA JUVENTUS PROBABILE FORMAZIONE PIRLO/ Tra poche ore all’Olimpico andrà in scena il posticipo della seconda giornata di Serie A, che vedrà opporsi la Roma e la Juventus in una vera e propria “classica” del calcio italiano. Entrambe le compagini vanno alla ricerca dei tre punti per inseguire i rispettivi obiettivi: Fonseca deve consolidare la sua posizione al timone di una panchina che sembra essere sempre più traballante, mentre gli ospiti sono chiamati a confermare la buona prova disputata domenica scorsa contro la Samp all’Allianz Stadium.

Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, Andrea Pirlo sembra essere propenso a riconfermare il 3-5-2 visto all’opera contro Quagliarella e compagni. Tra i pali ci sarà Szczesny, difesa a tre con Danilo, Bonucci e Chiellini; a centrocampo spazio a Rabiot, Mckennie e Ramsey più avanzato. Sulle corsie esterne Cuadrado agirà a destra, mentre a sinistra Gianluca Frabotta sembra aver vinto nuovamente il ballottaggio con Mattia De Sciglio, assicurandosi la possibilità di spingere sulla fascia dal primo minuto.

Roma Juventus, in attacco Kulusevski e Cr7: panchina per Morata e Dybala

In attacco confermatissima la coppia Kulusevski-Ronaldo, che tanto bene ha fatto nella prima uscita stagionale. Morata e Dybala si accomoderanno in panchina: lo spagnolo ha appena due allenamenti con i compagni nelle gambe, mentre per l’argentino, sebbene abbia ormai recuperato dai postumi dell’infortunio rimediato con il Lione, lo staff medico bianconero preferisce agire con cautela, per evitare spiacevoli ricadute. Fischio d’inizio alle 20.45.

