Chiesa alla Juventus, calciomercato: la Fiorentina è disposta a trattare

Calciomercato Juventus, Federico Chiesa continua a rimanere in cima alla lista dei desideri di Fabio Paratici. Il suo arrivo, legato alla partenza di Douglas Costa, nelle ultime pare essere più probabile.

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA/ Il chiodo fisso di Fabio Paratici si chiama Federico Chiesa. Anche in questa sessione estiva di calciomercato il nome del forte esterno destro viola è stato accostato a più riprese ai colori bianconeri; del resto, le operazioni McKennie, Arthur e Kulusevski hanno testimoniato la volontà da parte della Vecchia Signora di rifarsi il trucco e il parrucco, ringiovanendo la rosa e abbassando sensibilmente il monte ingaggi, laddove possibile.

Leggi anche–>Caso Suarez, avv. Chiappero: “La Juve è estranea a questa vicenda”

Sedotto e abbandonato da Roma, Milan ed Inter ( per citare soltanto le squadre italiane), per Chiesa ora l’ipotesi più accreditata resta quella Juventus che già da un paio d’anni testimonia il suo irriducibile interesse verso il figlio d’arte. Interesse che fino ad ora non si è mai tramutata in una vera e propria trattativa, anche per le esose richieste del patron Commisso, che fino a qualche settimana fa chiedeva non meno di 60 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello.

Calciomercato Juve, Chiesa si avvicina: il nodo è Douglas Costa

L’imperfetto è d’obbligo perché stando a quanto riferito dall’edizione pomeridiana di Sportmediaset, la Fiorentina pare che abbia ammorbidito la sua posizione e sia disposta a trattare con gli acerrimi rivali. Nelle scorse ore i bianconeri hanno fatto recapitare una prima offerta ai gigliati, puntualmente rispedita al mittente: un prestito di 10 milioni con diritto di riscatto fissato a 35, per un totale di 45 milioni giudicati troppo pochi dal club viola. A contribuire a far saltare il banco, però, è la situazione relativa a Douglas Costa: nel caso in cui si dovesse materializzare l’addio del brasiliano ( Wolverhampton e Manchester United in pole), ecco che Paratici avrebbe mezzi a sufficienza per piazzare l’affondo decisivo.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, bianconeri sul centrocampista della Lazio

La sensazione è che la fumata bianca non sia impossibile da raggiungere, ma che allo stesso tempo la Juve debba fare un ulteriore sforzo per avvicinarsi alle pretese dei Viola, magari tramutando quel diritto in obbligo e aumentando la parte cash che si impegnerebbe a versare il primo anno. Si attendono importanti aggiornamenti in tal senso.