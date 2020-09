Calciomercato Juventus, prima le cessioni e poi il colpo in avanti

Il calciomercato della Juventus si appresta a vivere le sue fasi cruciali. C’è tempo fino al 5 ottobre per definire le ultime cessioni e gli acquisti.

Ci sono ancora delle caselle da liberare nella rosa di Pirlo ma anche da riempire. L’obiettivo è quello di regalare al tecnico una squadra adatta per vincere il decimo titolo in Italia ma anche per primeggiare in Europa. Dopo il colpo Morata in avanti, adesso ci si aspetta l’arrivo di un’altra punta. Che potrebbe essere il giovane Moise Kean. Per lui si tratterebbe di un ritorno in bianconero.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, bianconeri sul centrocampista della Lazio

Calciomercato Juventus, Kean possibile ma…

Come ha riportato anche Tuttosport, una volta ottenuto il sì del calciatore si tratterà di parlare con l’Everton, proprietario del cartellino di Kean. L’intenzione della Juventus è quello di arrivare magari ad un prestito biennale per l’attaccante, con obbligo di riscatto. Ma i Toffees non sembrano disposti a questa soluzione. Per poter comunque fare un’offerta per la punta la Juve dovrà prima liberare delle caselle nel suo organico. Quindi definire le cessioni di Khedira (per lui si parla sempre di un possibile svincolo in arrivo) e quella di Rugani, che continua a piacere ad alcuni club inglesi. Anche per Douglas Costa si cerca una nuova destinazione, il brasiliano non sembra rientrare nei piani tecnici di Pirlo.

LEGGI ANCHE — >Calciomercato Juventus, Paratici pensa al ritorno dell’attaccante