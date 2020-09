Leao alla Juve, calciomercato: pronto un super scambio con i bianconeri

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici è alla ricerca di una punta da affiancare ad Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Secondo quanto rivelato da juve dipendenza, nelle ultime ore circola con forza il nome di Leao, che potrebbe arrivare grazie ad uno scambio con Rugani

CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN LEAO SCAMBIO/ La spasmodica ricerca di Fabio Paratici di un attaccante che possa completare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo ha fatto sì che al club bianconero venissero accostati molti nomi in questi convulsi giorni di calciomercato. Da Federico Chiesa a Moise Kean, la dirigenza di corso Galileo Ferraris non ha ancora affondato il colpo per nessuno di questi profili, anche perché ha bisogno prima di fare cassa per sistemare il bilancio. Nelle ultime ore si vocifera di un interessamento della Vecchia Signora per Leao: l’attaccante del Milan potrebbe essere coinvolto in uno scambio con Daniele Rugani.

Questo è quello che riferisce Juvedipendenza, che spiega come l’operazione possa concretizzarsi: in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro, uguale per entrambi i giocatori. L’affare non è però ancora entrato nel vivo, anche per via dello spiacevole inconveniente accorso a Zlatan Ibahimovic, vittima dei sintomi del Covid 19. La necessità da parte dei rossoneri di avere una “punta di scorta” ha per il momento frenato ogni possibile trattativa, anche se alla chiusura del mercato mancano ancora alcuni giorni.

Scambio Leao-Rugani, calciomercato: cosa c’è di vero

Al momento lo scambio Leao-Rugani è soltanto un’idea. Affascinante, sì, ma pur sempre un’idea, ancora lontana dal concretizzarsi in una vera e propria trattativa. La Juve ha da un lato l’esigenza di sfoltire la rosa, abbassare il monte ingaggi realizzando se possibile qualche plusvalenza; dall’altra deve fare i conti anche con i ripetuti infortuni di Chiellini e di Demiral. Con Romero già ceduto all’Atalanta, l’eventualità di privarsi anche di Rugani non è scontata.

Si tratta della classica operazione che potrebbe concretizzarsi nella battute conclusive della sessione di calciomercato: l’infortunio subito da Romagnoli non fa dormire sonni tranquilli a Pioli, con il solo Gabbia che non offre le giuste garanzie. L’ombra di Rugani comincia ad aleggiare su Milano?