Calciomercato Juventus, la Lazio dice no alla cessione

Il calciomercato della Juventus entra ormai nelle sue fasi finali. Ci sarà tempo fino al 5 ottobre per acquisti e cessioni.

C’è ancora un po’ di tempo per regalare al nuovo allenatore Andrea Pirlo quelle pedine in grado di elevare il tasso tecnico di una formazione che vuole far bene in Italia, andando a caccia del decimo scudetto consecutivo, ma che ovviamente vuole primeggiare pure in Europa. Tanti nomi ancora in ballo, anche se adesso è arrivato il momento di stringere.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, bianconeri sul centrocampista della Lazio

Calciomercato Juventus, niente da fare per Correa

Nelle scorse ore si è parlato anche di un interessamento da parte della Juventus nei confronti del trequartista della Lazio Correa. Un giocatore di grande qualità, lo ha dimostrato nel corso della sua esperienza in biancoceleste. Come riporta Il Corriere dello Sport, la società bianconera avrebbe chiesto alla Lazio un prestito biennale con riscatto fissato a 50 milioni di euro. Offerta che il club di Lotito avrebbe declinato. Troppo importante il calciatore per Simone Inzaghi e per la squadra biancoceleste. La clausola di rescissione di Correa è di 80 milioni di euro.

LEGGI ANCHE — >Calciomercato Juventus, Paratici pensa al ritorno dell’attaccante