Correa alla Juventus, calciomercato: l’indizio arriva da Formello

Calciomercato Juventus, non si placano le voci di un interessamento dei bianconeri per Joaquin Correa, per il quale i bianconeri avrebbero messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 50 milioni. Stephan El Shaarawy è stato visto a Formello, il che potrebbe essere visto come un indizio.

CALCIOMERCATO JUVENTUS CORREA LAZIO EL SHAARAWY/ In queste calde ore di calciomercato, la Juventus è sicuramente una delle società più attive, per regalare ad Andrea Pirlo i tanto desiderati innesti in attacco. Sondato Kean, flirtato Chiesa, le attenzioni degli organi dirigenziali juventini si sarebbero dirette verso uno dei talenti più fulgidi della nostra Serie A: quel Correa sul quale, grava, va detto, una clausola rescissoria di circa 80 milioni di euro.

La Juve avrebbe proposto un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 50 milioni di euro, trovando la ferma opposizione del presidente Lotito che, però si sarebbe già cautelato in vista di un futuro affondo bianconero. Secondo quanto riportato dall’edizione online del corriere dello Sport, infatti, dalle parti di Formello sarebbe stato visto Stephan El Shaararay, per il quale sarebbero in corso in casa capitolini valutazioni circa il suo ingaggio da 4 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, offerta per Correa: sarà il vice Morata?

Massimo Pavan svela che l’interessamento della Juve per Correa potrebbe essere un modo implicito per mettere fretta alla Fiorentina sul fronte Chiesa, per il quale attualmente non ci sono novità. L’obiettivo numero uno per il mercato della Juve resta sempre il figlio d’arte, anche se al momento, la Fiorentina non si schioda dalla richiesta iniziale di 50 milioni di euro. La stessa cifra che i Campioni d’Italia avrebbero offerto alla Lazio, ma pagabili tra due anni, il che non è assolutamente un fattore da trascurare.

Al momento la trattativa Correa-Juve non è ancora entrata nel vivo, anche se la presenza di El Shaarawy a Formello lascia aperto più di uno spiraglio. L’agente dell’argentino Alessandro Lucci è a colloquio con Paratici per cercare di trovare un accordo sulla base di un contratto quadriennale. Il tempo stringe, ma la Juve fa sul serio per Correa: sono attese importanti novità.