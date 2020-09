By

Mancano pochi minuti all’inizio della conferenza stampa di Andrea Pirlo, che comincerà alle ore 13. Su Juvelive potrete vedere la diretta testuale delle dichiarazioni dell’allenatore bianconero, intenzionato a riproporre la formazione che ha battuto la Sampdoria circa una settimana fa.

ROMA JUVENTUS CONFERENZA STAMPA PIRLO/ Tra poco più di 24 ore Roma e Juventus si sfideranno nel posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono chiamati a riconfermare la buona prova offerta contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, in un match che si prospetta sicuramente più probante rispetto a quello di una settimana fa. Pirlo sembra essere intenzionato a riproporre il 3-5-2, con il duo Kulusevski e Cristiano Ronaldo in attacco. Frabotta sulla corsia mancina dovrebbe vincere il ballottaggio con Mattia De Sciglio, assicurandosi nuovamente una maglia da titolare.

Dal canto suo la Roma non può permettersi di fallire un’altra occasione, dopo la rocambolesca sconfitta a tavolino patita contro il Verona. Fonseca deve consolidare la sua panchina, stornando le voci che vorrebbero un interessamento di Friedkin per Massimiliano Allegri. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un match ricco di colpi di scena. Ai tanti che ci stanno chiedendo l‘orario della conferenza stampa di Pirlo, quest’articolo potrebbe fornire delle risposte piuttosto interessanti.

Conferenza stampa di Pirlo, Roma Juventus: dove e come vederla

La conferenza stampa di Andrea Pirlo in vista della sfida contro la Roma avrà luogo a partire dalle ore 13. Su juvelive potrete assistere alla diretta testuale, con il neo allenatore che sicuramente farà il punto della situazione in casa bianconera, parlando anche delle condizioni di Morata e Dybala, che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbero accomodarsi in panchina.

L’argentino sta infatti recuperando dai postumi dell’infortunio subito in occasione della gara contro il Lione, mentre lo spagnolo ha solo due allenamenti con i compagni nelle gambe, esclusa la rifinitura.