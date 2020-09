Kean alla Juventus, calciomercato: l’affare si fa grazie a…Douglas Costa

Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano a Moise Kean come quarta punta da affiancare a Morata e Dybala. Secondo le ultime indiscrezioni, però, l’Everton non fa sconti e continuerebbe a chiedere 30 milioni di euro per lasciar partire il proprio attaccante.

CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN EVERTON AFFARE/ La Juve non molla Moise Kean. L’attaccante dell’Everton è stato individuato come la pedina giusta da consegnare ad Andrea Pirlo in vista della prossima stagione. Dopo gli acquisti di Kulusevski e Morata, i bianconeri si sono fiondati con decisioni sul centravanti della scuderia di Mino Raiola, trovando l’accordo con l’entourage del calciatore sulla base di un contratto quadriennale, per quello che potrebbe essere un vero e proprio clamoroso ritorno.

Secondo quanto riportato da tuttojuve24, però, la trattativa per riportare l’italiano in Serie A non è affatto semplice. L’Everton non si schioderebbe dalla richiesta iniziale di 30 milioni di euro, e non avrebbe ancora aperto alla possibilità di un prestito con obbligo di riscatto, soluzione gradita alla dirigenza di Corso Galileo Ferraris, che permetterebbe a quest’ultima di non veder appesantito in maniera troppo gravosa il bilancio semestrale.

La situazione potrebbe cambiare nel caso in cui Paratici dovesse riuscire a piazzare un paio di cessioni importanti. I nomi più gettonati ad abbandonare la compagine bianconera sono quelli di Douglas Costa e Khedira, per i quali qualcosa nelle ultime ore sembra essersi smosso. Il brasiliano ha molto mercato in Inghilterra, con Manchester United e Wolverhampton che nelle ultime ore hanno intensificato i colloqui con l’agente del calciatore. Per il tedesco, invece, è ormai imminente la rescissione consensuale: tra domani e Lunedì il suo addio potrebbe essere ufficializzato.

Cessioni che andrebbero ad incidere positivamente sul monte ingaggi, spingendo Paratici a piazzare l’affondo decisivo per Kean. I “Toffees” potrebbero aprire alla formula del prestito negli ultimi giorni di mercato, assecondando la volontà del giocatore, che smania dal desiderio di ritornare ad indossare la maglia dei Campioni d’Italia.