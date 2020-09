La Juventus è ormai pronta alla prossima sfida che l’attende in campionato. Domenica sera sarà ospite della Roma all’Olimpico.

Una sfida che nasconde diverse insidie per i bianconeri. Che si troveranno di fronte una squadra sicuramente arrabbiata dopo aver perso a tavolino il match che aveva pareggiato contro il Verona. Per di più tra i giallorossi ci sarà Dzeko, voglioso di far ricredere una Juve che sembrava vicina al suo acquisto. Poi però alla fine il gigante bosniaco è rimasto nella capitale.

Juventus, Ramsey è ora l’arma in più

Missione seconda vittoria dunque per la Juve dopo il successo contro la Sampdoria. Contro i blucerchiati uno dei migliori in campo è stato Aaron Ramsey, che è sembrato davvero rigenerato dalla cura Pirlo. Dai suoi piedi sono nate le azioni migliori, il gallese è stato sempre nel vivo del gioco e pronto a supportare i compagni. Come sottolinea anche Il Corriere dello Sport la posizione che il nuovo allenatore bianconero gli ha ritagliato, quella di mezzala con libertà d’attacco, sembra essere ora davvero perfetta. Per questo motivo è davvero difficile pensare che possa rimanere dall’undici titolare che affronterà la Roma.

