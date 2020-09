Calciomercato Juventus, la Lazio non molla per Correa

Il calciomercato della Juventus si appresta a vivere gli ultimi giorni incandescenti. Arriveranno dei rinforzi per il tecnico Andrea Pirlo?

Non sembrano esserci dubbi sul fatto che la società proverà ad accontentare le richieste dell’allenatore, voglioso di arrivare al decimo scudetto consecutivo ma anche di farsi largo in Europa. E uno degli obiettivi per la trequarti pare essere Correa, stella della Lazio di Simone Inzaghi.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, bianconeri sul centrocampista della Lazio

Calciomercato Juventus, no a prestiti per Correa

Come sottolinea Il Corriere dello Sport i bianconeri nei giorni scorsi hanno tentato l’assalto al trequartista biancoceleste proponendo un prestito biennale del calciatore con riscatto già fissato a 50 milioni di euro. Una soluzione che è stata rifiutata dal patron Lotito. L’obiettivo della Juve era quello di mettere in piedi una trattativa simile a quella fatta con l’Atletico per Morata. Ovvero un prestito oneroso ad una somma abbastanza alta con un riscatto alla fine di questa stagione o alla fine della successiva, versando un’altra somma per rinnovare il prestito.

La Lazio non sembra essere propensa a questo tipo di soluzione, per cui se davvero la Juve vorrà avere Correa nella sua rosa allora dovrà senz’altro pensare a come riformulare l’offerta.

LEGGI ANCHE — >Calciomercato Juventus, Paratici pensa al ritorno dell’attaccante