Formazioni ufficiali Roma Juventus: le scelte di Pirlo

I bianconeri si affidano ai soliti senatori ma che verranno supportati anche dai nuovi acquisti. Ritorna la difesa tre con Danilo, Bonucci e Chiellini nel trio in difesa. Ancora out Alex Sandro, mentre McKennie sembra aver nuovamente convinto il mister per farlo scendere in campo da titolare. La vera nota positiva è la partenza di Morata dal primo minuto, il numero 9 bianconero è finalmente pronto per il debutto, anzi, per il ritorno nella sua squadra. Quale migliore modo per farlo insieme all’amico e nuovamente compagno di squadra Cristiano Ronaldo. Dybala è ancora out, ma non è scontato che possa prendere parte al match in corso.