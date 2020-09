Video goal Ronaldo Roma Juventus: Cr7 trasforma il penalty

Roma-Juventus, video goal Ronaldo: rete dal dischetto che sblocca l’incontro dell’Olimpico. Clicca qui per vedere l’azione che ha portato al goal.

VIDEO GOAL ROMA JUVENTUS/ Per Ronaldo si tratta di una splendida rete su rigore, al termine di una grande azione personale. I bianconeri sono riusciti a trovare il goal e ora devono continuare su questa strada per portare a casa una vittoria cruciale in un match insidioso come quello contro la squadra di Fonseca, nel posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A . Cr7 ha dimostrato di quanto sia assolutamente fenomenale sotto porta: l’allenatore non può davvero farne a meno. Con un destro chirurgico il portoghese impatta la gara sul momentaneo 1-1.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, Paratici a Londra per vendere un giocatore